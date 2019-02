Macedonia Północna coraz bliżej NATO. Podpisano protokół przyjęcia

Ambasadorowie 29 państw NATO podpisali w środę w Brukseli protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu. Aby kraj stał się pełnoprawnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, konieczna jest jeszcze jego ratyfikacja przez parlamenty państw zrzeszonych w NATO.

Według nieoficjalnych źródeł wewnątrz Sojuszu, rozszerzenie NATO o Macedonię jest możliwe wiosną 2020 roku. Akcesja Macedonii Północnej stała się możliwa dzięki porozumieniu, które ten kraj zawarł z Grecją. Dotyczył on nazwy kraju. Grecy obawiali się, że macedończycy, którzy od momentu odzyskania niepodległości w 1991 roku zaczną przedstawiać roszczenia terytorialne wobec ich kraju. Jedna z greckich prowincji również nosi nazwę "Macedonia".

Parlament Macedonii przegłosował 11 stycznia poprawkę do konstytucji, która zakłada zmianę nazwy państwa na Republikę Macedonii Północnej. Był to warunek umożliwienia Macedonii wejścia do Unii Europejskiej i NATO.