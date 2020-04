WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 szpitaleSuresh Goyal Klaudiusz Michalec 54 min. temu Ma w Polsce hinduską restaurację. Rzucił wszystko i zaczął pomagać medykom Właściciel hinduskiej restauracji, Suresh Goyal, przygotowuje i rozwozi do warszawskich szpitali kilkadziesiąt posiłków dziennie. Wraz ze... Rozwiń moimi państwa gościem jest córeczk … Rozwiń Transkrypcja: moimi państwa gościem jest córeczko właściciel restauracji Indian Taste w Warszawie Dzień dobry Panu dzień dobry Udało się dzisiaj już dowieźć wszystkie posiłki na razie to dopiero scoot Chodzi mi o 11:00 restauracji na razie ten pokój Nie mamy napoje i tam i to wszystko kupione już mamy godzinę nastawiony po 18:14 15 czerwca będą dostępne wtedy wyjdę A jeśli chodzi w dowóz to Ile posiłków dziennie ile tego zapotrzebowania do wozicie do do szpitali i gdzie wtedy już zaczynaliśmy to wtedy był ponad 100 trochę mnie bo zacinało ten palce dużo ten gastronomię włączyć się do akcji ja i oni mają jedzenie bo One Punch na przykład rękawiczki ten maseczki to mnie maseczki mnie tak syna który jadł bo muszę mieć taki specjalny ten m95 teraz już mam tutaj dostępny mamy wcale zamawiałem i taki plastikowy obudowa IP do szpitali A w ogóle skąd pomysł na to żeby pomagać służbą czujesz się o trzech lato Pomagamy także nie gadam organizacja Smile Warsaw bezdomny i ostatnio mnie tak wtedy pączki prezentujesz zgromadzenie 50 osób już mi odwołany taniej więcej miałem zamawiany dużo ten bardziej bo i tak zwany i mamy mamo raz to raczej nie mogłyby trzyma wczoraj wieczorem tak pomyślałam wody Sporo mam jedzenie jest zrobione i nie ma tego eventu przygotuję takiego coś się do szpitali zobaczę oni chcą jedzenie skoro tata i wszędzie jest ta pani K może oni chcą jedzenie to był zaskoczony ten zaskoczony tak Dlaczego panel jest inny dlaczego to znoszę jedzenie i tak dalej ale już pójdę No powiedz mi ile waży i tak dalej to było szczęśliwej motivos ale to to właśnie jest o tyle niezwykłe że pan mieszka w Polsce od lat ma się trochę pan czuje tym Polakiem i czyli odpowiedzialność za służby tak No oczywiście no dlatego taki pomysł że to jest ten masz drugiego jeśli chodzi o to właśnie lekarzy to jak oni reagują Jak widzą takie obcokrajowca który przyjeżdża tutaj No mimo wszystko ma trochę inny kolor skóry widać że nie jest takim typowym a jednak a jednak przywozi jedzenie przywozili maseczki przewoził rękawiczki Czyli wszystko to czego potrzebują jak będzie reagują imię kłamcą wcześnie tak młode piersi bardzo ładnie kobieta którą jesteś dziwili tak po prostu dlaczego tak nam ale tam jest krótki czas nie mogę na ciebie liczyć możemy pomyśleć dlatego Cały czas mamy telefon numer do szpitala wtedy Wyjeżdżamy z brownie to zadzwonimy i pielęgniarka na zewnątrz i tam nie chcemy go tam w środku wyjść i to chyba nie to dlatego wczoraj na zewnątrz daje to życzę siły i energii żeby wystarczyło wam do samych Dziękuję bardzo za rozmowę mojej państwa gościem był suresh goyal właściciel restauracji Indian Taste w Warszawie Dziękuję bardzo dziękuję