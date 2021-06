Ma być film o Kaczyńskim. Prof. Dudek: Takich osób było około tysiąca

Gościem programu "Newsroom WP" był profesor Antoni Dudek z UKSW. Odniósł się do możliwości nakręcenia filmu o opozycyjnej działalności Jarosława Kaczyńskiego, którego powstanie ma planować Telewizja Polska. – To by jednak było dobudowanie mitu. Historia opozycji jest dość dobrze znana i opisana i nie jest tak, że nie pojawia się w niej nazwisko Kaczyńskiego. Takich osób było około tysiąca – mówił. Dodał, że bardziej na tego typu film zasługiwałby świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, niż jego brat Jarosław. A filmu o Jarosławie nie da się nakręcić bez pokazania postaci Lecha. – Ale jeśli by to był dobry film o opozycji lat 70-tych i 80-tych, to ja nie mam nic przeciwko – stwierdził prof. Dudek.

