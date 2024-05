M. Sroka odpowiada TK. Powiedziała, co dalej z komisją ds. Pegasusa

"Komisja ds. Pegasusa będzie pracowała i wyjaśni do końca aferę, z którą mieliśmy do czynienia" - pisze posłanka Magdalena Sroka, szefowa komisji. Kilkoro posłów złożyło do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, który wskazuje, że "uchwała powołująca komisję śledczą jest niekonstytucyjna".