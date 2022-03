Łzy w studiu. Owsiak nie mógł powstrzymać emocji

- Ja utożsamiam się bardzo z ludźmi z Ukrainy. To są nasze dzieci, to jesteśmy my, z naszych pomysłów na życie. To są moi przyjaciele, którzy grają z nami na festiwalu - mówił Jurek Owsiak. - Tam zawsze gra jakaś ukraińska kapela. Oni tak samo się bawią, noszą takie same długie włosy, są tak samo wytatuowani, żyją takim samym życiem. Ale dzisiaj są na froncie, noszą mundury - dodał.