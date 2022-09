Łysiczka lancentowata. Zakazany grzyb, który rośnie w Polsce

Łysiczka lancentowata (Psilocybe semilanceata) należy do gatunku grzybów z rodziny Hymenogastraceae. Najczęściej występuje w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zeladnii. W Europie spotkać go można przede wszystkim w Belgii, Bułgarii i Austrii. Pojawia się także w Polsce, choć rzadko. Rośnie na otwartych terenach, głównie łąkach, pastwiskach oraz zboczach gór. Łysiczka lancentowata nie pojawia się za to na obszarach lasów liściastych ani iglastych. Rośnie pojedynczo albo w większych grupach w okresie od sierpnia do października.