Lwy rzuciły się na bawoła. Nagle do akcji wkroczyło stado

Zaskakujący finał pojedynku na oczach turystów. Gdy dwie grupy odwiedzających Park Krajobrazowy nad rzeką Sabie w RPA przemierzały kolejne tereny rezerwatu, nagle przewodnicy w zaroślach zauważyli dwa lwy. Jak się okazało, czyhały one na właściwy moment, by zaatakować stado bawołów odpoczywające przy rzece. Agencja Reutera udostępniła archiwalne nagranie uczestniczki wycieczki safari Pauli Sibony, której udało się uwiecznić wyjątkową bitwę. Na nagraniu widać, że lwica i lew z dużą pewnością siebie rzucają się na cielę bawoła. Ofiara drapieżników upada, jednak do akcji nagle wkraczają inni członkowie stada, tworząc w pewnym sensie "tarczę" dla cielęcia. W pewnym momencie lew wyleciał w powietrze, a jego ofiara wykorzystała ten czas i uciekła w bezpieczne miejsce. Mocna odpowiedź stada bawołów wystraszyła lwy, które finalnie odpuściły dalszą gonitwę i przegrały starcie.