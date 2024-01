Lwice zaczaiły się na żyrafy. Finał walki zaskoczył wszystkich

Zaskakujący finał walki pomiędzy lwicami i żyrafami. Wycieczki safari często są okazją do zobaczenia rzadkich widoków. Oprócz dzikich zwierząt można też doświadczyć niebywałej adrenaliny. Tak też było w RPA w parku Shamwari Game, gdzie doszło do fascynującego starcia. Jeden z uczestników wyprawy chwycił za telefon i wszystko nagrał. Jego archiwalne nagranie udostępniła agencja Reutera. Widać na nim, że żyrafa i jej młode cieszyły się spokojem, aż w pewnym momencie zza krzaków wyłoniły się lwice. Jedna z nich rzuciła się na niewielką żyrafę. Gdy świadkom pojedynku wydawało się, że lwica dopnie swego, młoda żyrafa uciekła z jej sideł i odpowiedziała kopnięciem. Do akcji wkroczyła matka, która walczyła o młode, odganiając drapieżniki. Ku zdziwieniu świadków żyrafy wyszły z tego pojedynku cało. Lwice odpuściły dalsze polowanie i poczekały na innych bywalców parku w tym samym miejscu.