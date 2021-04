Luzowanie obostrzeń? Prof. Anna Piekarska nie pozostawia złudzeń

Choć codzienne raporty Ministerstwa Zdrowia wciąż pokazują duży przyrost zakażeń, to rząd zaczyna już myśleć o znoszeniu obowiązujących obostrzeń. Prof. Anna Piekarska z Rady Medycznej doradzającej premierowi Mateuszowi Morawieckiemu uważa, że takie decyzje są stanowczo przedwczesne. - To w ogóle nie jest moment do luzowania obostrzeń. To jest moment, w którym powinniśmy się cieszyć, że te działania, które podjęliśmy w marcu, zaczynają działać i że schodzimy z tego Mount Everestu, który osiągnęliśmy, jeśli chodzi o zakażenia - powiedziała w programie "Newsroom" WP. Podkreślała, że poluzowanie restrykcji może wywołać podobną reakcję społeczną do tej, która miała miejsce w lutym, kiedy ulice Zakopanego zalały tłumy ludzi. - W dalszym ciągu jest zbyt dużo zakażeń i jeśli w tej chwili poluzujemy, to wrócimy do tego, co było na początku marca - stwierdziła prof. Piekarska.

