Luksus na Pol'and'Rock Festival. Kosztuje nawet 700 zł za pobyt

Wstęp na kolejną edycję Pol'and'Rock Festival jest oczywiście darmowy. Jednak jest tam jedno miejsce, na którym czas można spędzić dużo bardziej luksusowo. - Rock Camp to płatne pole namiotowe. Prysznice do dyspozycji 24 godziny na dobę, jeśli chodzi o toalety, to porcelanka. Także komfort jest faktycznie dużo większy. No i ten teren jest ogrodzony. Dużo ludzi przyjeżdża z dziećmi, w związku z powyższym też dla dzieci przewidziane są jakieś atrakcje. To jest kawałek luksusu na Pol'and'Rock - mówił Jacek Stachera, producent wykonawczy Pol'and'Rock Festival.