Łukaszenka wydał wyrok na polskiego dziennikarza? "Możliwa kara śmierci"

Więziony od ponad 1,5 roku w białoruskim więzieniu polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut znalazł się właśnie na utworzonej przez reżim w Mińsku liście terrorystów. - To że Andrzej Poczobut został wpisany na tę listę wskazuje, że wyrok który zapadnie, będzie najbardziej surowy z możliwych. Może to być nawet kara śmierci, bo osoby, które są wpisane na listę terrorystów przez Łukaszenkę i jego ludzi, mogą być pozbawione życia - mówił w programie "Newsroom" WP Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie. Gość WP ocenił, że w przypadku Poczobuta, Łukaszenka nie odważy się aż tak zaryzykować. Jego zdaniem wpisanie polskiego dziennikarza na listę terrorystów ma posłużyć do zastraszania społeczeństwa i "szantażu Polski". - Łukaszenka chce, żeby polski rząd go uznał, żeby Polacy zaczęli z nim znowu handlować - mówił Zarembiuk.

