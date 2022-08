Łukaszenka składa życzenia Ukraińcom. Odpowiada mu Paweł Szrot

Łukaszenka złożył życzenia Ukraińcom z okazji Dnia Niepodległości. "Jestem przekonany, że dzisiejsze sprzeczności nie zdołają zniszczyć wielowiekowego fundamentu szczerych, dobrosąsiedzkich stosunków między narodami obu krajów" - napisał. - Panie Łukaszenka, to nie są wzajemne sprzeczności, tylko uczestnictwo Białorusi w krwawej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie - zwrócił się bezpośrednio do białoruskiego przywódcy w programie "Newsroom" w WP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. - To jest podstawowy fakt, jeśli Łukaszenka mówi o sprzecznościach, to kpi w żywe oczy z tragedii ukraińskiego narodu - dodał. - Myślę, że Aleksander Łukaszenka żyje we własnym świecie i sam określa, to co jest rzeczywistością dla niego, a co nie jest. Wierzy we własną propagandę. Niech zostanie w tym świecie. Jest to wielki problem dla narodu białoruskiego, ale myślę, że nikt nie ma szans przekonać go, jak wygląda rzeczywistość - dodał Paweł Szrot.