Łukaszenka o walce z Polską. Wzywa do rozmów i straszy bronią jądrową

W swoim wystąpieniu ocenił, że obecnie sytuacja na froncie jest patowa, a przez to "najwygodniejsza" do podjęcia negocjacji pokojowych. W swoim apelu białoruski dyktator nawoływał do powrotu do rozmów stambulskich z początku wojny. Wówczas stanowisko Rosji zostało uznane przez Ukrainę za nie do przyjęcia.