Wyraźny problem. Wszystko widać na nagraniu

Łukaszenka przyleciał do stolicy Zimbabwe, Harare, z dwudniową wizytą w asyście ogromnego sztabu biznesowo-naukowego. Jego wizyta według oficjalnych komunikatów, ma zaowocować kontraktami, umowami i zacieśnieniem relacji na nienotowaną do tej pory skalę. Do sieci trafiają jednak nagrania, które zwracają uwagę na coś zupełnie innego - stan zdrowia Łukaszenki.