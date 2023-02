Łukaszenka "będzie udawał". Schetyna o zniknięciu dyktatora

Co stało się z przywódcą Białorusi, który w piątek był z wizytą w Moskwie? Między innym o tę kwestię pytał byłego szefa MSZ Patryk Michalski. Gospodarz programu "Tłit" rozmawiał na ten temat z Grzegorzem Schetyną. - Nie ma informacji, gdzie przebywa prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, a to rodzi szereg spekulacji. Czy uważa pan to za coś niepokojącego? - pytał Michalski. Schetyna odpowiedział, że też zaintrygowało go "zniknięcie" Łukaszenki. - On będzie prowadził swoją własną politykę. Będzie szukał pomysłu, by uniezależnić się od działań Putina. On będzie udawał, że "wspiera" Rosję, a jednocześnie będzie przyjmował wsparcie Zachodu - stwierdził Schetyna. Polityk PO mówił, że presja krajów zachodnich na białoruskiego przywódcę wciąż jest niezbędna. Wyraził też nadzieję, że Łukaszenka nie zgodzi się na zaatakowanie Ukrainy z terytorium Białorusi.