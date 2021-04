Łukasz Szumowski pomaga w Szpitalu Narodowym. "Mierzy się z rozpędzoną lokomotywą"

"Zmierzył się z rozpędzoną lokomotywą"

- Pogratulowałem ministrowi, że miał odwagę zmierzyć się z rozpędzoną lokomotywą, poszedł tak naprawdę na pierwszy strzał. (…) Trochę rozmawialiśmy też o rozwiązaniach, jakie zostały zastosowane, kiedy on miał na to jeszcze wpływ. Chwalił m.in. współpracę z wojskami obrony terytorialnej, jak również z wojskami terytorialnymi. Wspominał też o ważnej roli, jaką odegrali lekarze, którzy w pierwszym okresie pandemii pojechali pomóc w Lombardii. Przywieźli wtedy cenne informacje o tym, co nas czeka - mówi Górski.

Trudna sytuacja w szpitalu

- Mogę powiedzieć o tym, co widzę na żywo, bo jako ratownik fundacji, którą prowadzę, zdecydowałem o zgłoszeniu się tu, bo po prostu brakuje ludzi. To nie jest tak, że medycy siedzą tu i nic nie robią, a dostają za to furę pieniędzy. Pracujemy w dość ciężkich warunkach. Jeśli przez te 3 godziny pracy w pełnym rynsztunku – kombinezonach, goglach ochronnych itd. – jest okazja gdzieś usiąść, to można to zrobić ewentualnie na jakiejś skrzynce czy kocyku na ziemi. To po prostu szpital polowy - mówił.