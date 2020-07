Łukasz Szumowski odejdzie z ministerstwa zdrowia? Giełda nazwisk ruszyła

Nadal nie wiadomo kiedy dojdzie do zaplanowanej rekonstrukcji rządu. Piotr Mueller od kilku dni zapewnia, że ta planowana jest na jesieni, choć nie wyklucza, że "może do niej dojść wcześniej". - Trzeba przeanalizować cały harmonogram prac legislacyjnych tych programów, które zapowiedzieliśmy w wyborach jesienią zeszłego roku. Nałożyć go na harmonogram tej kadencji, czyli jeszcze 3,5 roku i dostosować ewentualnie strukturę rządu do tych zadań - mówił na antenie TVP rzecznik rządu.