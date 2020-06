Łukasz Szumowski nie chciał zaangażować się w kampanię Andrzeja Dudy. "Dosadnie odmówił. Miał powody"

Chodzi między innymi o interesy brata ministra zdrowia, Marcina. To biznesmen, którego firma od lat otrzymywała wielomilionowe granty od podległego Ministerstwu Nauki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - również w czasach, gdy wiceministrem w resorcie nauki był Łukasz Szumowski.

Przypomnijmy: w latach 2016–2020, czyli w okresie, gdy Szumowski pełnił ministerialne funkcje w rządzie Zjednoczonej Prawicy, spółka kierowana przez jego brata Marcina - w której inwestuje także żona Łukasza Szumowskiego - uzyskała co najmniej 74 mln zł z publicznych środków. Szeroko sprawę opisywały media.

Dziennik "Fakt" informował niedawno, że obecny minister zdrowia - jako wiceminister nauki - przez ponad rok pełnił warunkowy nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - czyli nad instytucją, która przyznawała dotacje firmie jego brata, Marcina. Łukasz Szumowski zaprzecza jednak, by miał wpływ na przyznawanie tych pieniędzy. Opozycja w to nie wierzy.

Dlatego od wielu tygodni to Szumowski - obok Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina czy Jarosława Kaczyńskiego - jest najbardziej atakowanym politykiem Zjednoczonej Prawicy.

Szumowski obrywa rykoszetem. "Przewidział, że tak będzie"

Minister zdrowia przedstawia swoje argumenty, odpiera zarzuty i mimo że nie czuje się winny, zmuszony jest gasić wizerunkowe pożary. Do tego zajmuje się walką z pandemią, o której Polacy dziś - zmęczeni obostrzeniami - często zapominają.

Wielu zarzucało Łukaszowi Szumowskiemu niekonsekwencję we wprowadzaniu, a potem znoszeniu restrykcji, do których musieli dostosowywać się obywatele. Ogromna popularność ministra zdrowia z pierwszego okresu pandemii - kiedy wielu traktowało go wręcz jak narodowego bohatera - zmniejszała się z każdym tygodniem. Szumowski tracił nie tylko jako lekarz, ale przede wszystkim jako polityk.