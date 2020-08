Łukasz Szumowski odchodzi. "On nie zna skali epidemii"

We wtorek po południu minister Łukasz Szumowski złożył dymisję i odszedł z resortu zdrowia. Jak powiedział mediom, zrobił to z powodów rodzinnych. Tego wyjaśnienia nie bierze pod uwagę poseł Bartosz Arłukowicz, który ministrem zdrowia był w latach 2011-2015.

- Dymisja ministra Szumowskiego w tym momencie jest bardzo symboliczna. Szumowski odchodzi z resortu w momencie, kiedy notujemy wzrosty zachorowań. Robi to w popłochu i chyłkiem. Gdybym miał to do czegoś porównać, to do kapitana lub pierwszego oficera na statku, który opuszcza okręt, wiedząc, że ten wpadnie na skały - komentował Arłukowicz w rozmowie z Wirtualną Polską.