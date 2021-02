Łukasz Szumowski o Adamie Niedzielskim: cieszę się, że nie jestem na jego miejscu

Łukasz Szumowski odpowiada opozycji ws. repiratorów

Były minister zdrowia odniósł się na antenie Polsat News do komentarzy opozycji. - Nie widziałem, że poseł Michał Szczerba jest ekspertem medycznym i zajmują się wyceną sprzętu. To są wypowiedzi bez pokrycia - skomentował. Szumowski odniósł się również do wpisu Marka Belki, który nazwał go "Respiro". Polityk stwierdził, że były premier ogląda za dużo filmów fantastycznych i nie obraża się za tę ksywę.