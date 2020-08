Łukasz Szumowski i nagła dymisja. Stanisław Karczewski mówi o "wściekłym ataku"

Na pytanie o kwestię wątpliwego zakupu respiratorów lub maseczek, senator stwierdził, że "opozycja wściekle zaczęła atakować ministra Szumowskiego i kto wie, czy ten wściekły atak nie doprowadził do złożenia przez niego dymisji". - Zrozumiałbym to, bo sam jestem lekarzem, sam byłem atakowany i wiem, że człowiek w pewnym momencie traci cierpliwość i chce wrócić do swojej pracy - dodał. - Z tego co wiem, to minister Łukasz Szumowski już od dłuższego czasu zamierzał złożyć dymisję, tłumaczył to względami osobistymi - zaznaczył.