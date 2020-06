WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze oprac. Magdalena Nałęcz 9 min. temu Łukasz Szumowski do dymisji? Bartosz Arłukowicz: "natychmiast". Wylicza powody - Jestem zdruzgotany postawą ministra zdrowia - powiedział w programie "Newsroom" Bartosz Arłukowicz. Jego zdaniem Łukasz Szumowski wykazał... Rozwiń trwa debata w sejmie Łukasz Szumow … Rozwiń Transkrypcja: trwa debata w sejmie Łukasz Szumowski powinien podać się do dymisji bo one przysługiwały mi się i oglądałem debatę w czasie Komisji Zdrowia której pracowałem jeszcze całkiem niedawno i powiem panu przerzeczyn-zdrój got any pod Micra droga tą butlą i arogancję która się nazywa w czasie tej debaty Oczywiście że powinien podać się do dymisji powinien to zrobić natychmiast to był koloru chyba każdego Polityka przy takiej skali obrażenia aktywności finansowej jego rodziny najbliższych przyjaciół kolegów i Michał właśnie bo minister kiedy się broni to zaczyna przede wszystkim od tego że bardzo dobrze poradził sobie z epidemią jest tych powodów epidemiczne róż najmniej nie ma żeby podał się do dymisji minister Popełnił kilka strategicznych błędów w czasie walki z Korona wirusem przez cały ten miesiące Kiedy Polacy byli zamknięci w domach i nie wykonywano szerokim zakresie testu w związku z tym ja dzisiaj z taką twardą tezę że ani minister zdrowia i nikt w Polsce dzisiaj nie wie Jaka jest skala epidemii teraz zaklęcia polityczne to co słyszymy na konferencjach prasowych dlatego że te dane po prostu nie są dostępne nie nie Testujemy wystarczająco dużo podejrzanych osób o zakażenie żebyśmy mogli to dzisiaj stwierdzić to pan za co a za to na przykład powinien podać się do dymisji owocach finansowych jego rodziny Pewnie za chwilę ale choćby za to że dopuścił do tego że przy tym cyrku który urządził na lotnisku witając lądującego Antonowa że maseczki które były bez certyfikatów i nie były prawidłowo chroniące trafiły prawdopodobnie do lekarzy którzy byli froncie walki z Colą wirusem byli przy pacjentach którzy chorowali którzy umierali i w pełnym zaufaniu i zakładali na twarz maseczki chroniąc siebie i swojej rodziny ufali ufali ministrowi że jeśli coś dostarcza rząd to prawdopodobnie to będzie bezpieczne i minister zdrowia Po co na prąd walki ludzi i myśl o lekarzach pielęgniarkach ale także obsługę szpitali którzy zaufali mu i on tego zaufania nadużył dlatego że dopuścił do tego żeby maseczki sprowadzone do Polski nie wiadomo od kogo przez kogo i już mogę o kosztach po prostu trafiły do lekarzy to jest rzecz niedopuszczalna niesłychana i dewastujący Amiga 500 zł