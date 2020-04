Łukasz Szumowski bohaterem epidemii? Bartosz Arłukowicz mówi o "grzechu"

minister Szumowski popełnił jeden z ale strategiczny błąd absolutnie strategicznym What razem z premierem morawieckim I ten młodszy będziemy się na nim policzyć ale będzie się sił na zdrowiu i życiu Polaków dlatego że w momencie kiedy wybuchła epidemia już nie chce mi się tylko opóźnieniach o tym wszystkim dostałem choinkę z boku Szumowski nie powołał oddzielnego sztabu kryzysowego który powinno być tak że grupa ludzi zajmuje się walką z Koroną wirusem i przygotowaniem szpitali zakaźnych do tyrolki a strategicznego krzymowskiego na tym że nie powołał osobnego sztabu zajmującego się tylko i wyłącznie jedną sprawę czemu tego nie zrobiłam i oddanie od zakażenia pozostałej części systemu ochrony zdrowia i na przykład dps-ów ponad 50% zgonów we Włoszech Francji i Hiszpanii to są pacjenci zamknięte grupy leczniczo-opiekuńczy i to doświadczeniu stamtąd mieliśmy no właśnie dlaczego tego nie zrobił podjął decyzję o specjalnym potraktowaniu szpitali ochronie lekarzy o testowaniu pielęgniarek lekarzy i ratowników o ochronie dps-ów to jest jego grzech To jest jego wina i on będzie poważnie muszę Tylko tylko mamy stan taki że mamy w Polsce 11 12 13 tysięcy zarażonych mniej więcej to jest taki taki poziom i mamy pan powie A skąd to z oficjalnych danych jednocześnie w Niemczech tego wcześniej mamy w Niemczech trzy cztery razy więcej Przepraszam 10 razy więcej Gdzie w państwo jest tylko 2 razy większa od nas do czy panie doktorze ja bym proponował żeby się państwo byli precyzyjni bo tak mówi minister Szumowski a ja państwu spod Zalecamy wyrzucenie na twój Ja mam wrażenie że to jest jakieś ścianie fake News sufit i takiego niepokojów społecznych kiedy podważa bez żadnych dochodów No jeśli ma pan dowody na to że informacje podawane przez Ministerstwo Zdrowia są nieprawdziwe to proszę o nich powiedzieć a nie rzucać tylko i wyłącznie oskarżenia Widzę że adwokata Ministerstwa Zdrowia ja se spokojnie pogadać ze zdrową prokuratora naprawdę Panie redaktorze proszę zajrzeć na Twittera poranny wpis tam będzie pan pismo Wojewódzkiego Inspektora czyli bezpośrednio pod pośrednio podwładnego Ministra Zdrowia który informuje że z powodu niewydolności niedostępności do pewnych odczynników możliwości badania laboratorium na się wyczerpują i musi ograniczyć do 80 badań 80 zadań dziennie w województwie lubuskim mieszka mnóstwo ludzi mnóstwo ludzi jest narażony na zakażenie ograniczenie badania nie wynika z tego że nie mamy kogo więcej zbadać tylko ograniczenie badania wynika z tego że nie mamy czym ludzi zbadać to jest zasadnicza różnica I to pozwala mi udowodnić że liczba zakażonych w Polsce jest większa niż my i oni Ministerstwo właśnie o ile O ile większa jak pan pracuje jako nie chcesz i lekarz ile tych zaznaczonych ja tego oczekuję od rządu ja nie będę wróżyć z fusów ani wymyślał Live ja bym chciał żeby minister 40 milionów państwa zajmował się ratowaniem ludzi a nie robię kampanii z Dudą ja oczekuję że minister zdrowia Wielkiego państwa w środku nowoczesnej Europy wykona Polakom testy bo cały świat mówi testy testy testy i będzie mówił że trochę nie chce to na koniec jedno krótkie pytanie medal czy wniosek o odwołanie ministra szumowskiego taki taki moment taki czas w którym teraz jesteś Panie Ministrze krótkie pytanie albo albo kto ma prawo mnie pytać albo albo a ja mogę powiedzieć albo albo nie albo ja mam jeszcze krótki czas do rozmowy i dlatego mam jak to wszystko będzie dobry pomysł bo tak się do państwa odbywają się z narady chcę powiedzieć taką rzecz minister Szumowski ma dzisiaj zabezpieczyć PS Jak szpitala to pierwsze zadanie biały personel po drugie ma zwiększyć liczbę wykonywanych tekstów i po trzecie muszą rozpocząć proces proces rozmnażania gospodarki i powoli to musi ruszać bo ludzie to prace pensję podają firmy i to są zadania dla rządu