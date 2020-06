Łukasz Szumowski będzie domagać się 100 tys. zł za oskarżenia pod adresem jego rodziny. "Racjonalne wyjście"

przeprosiny dla Ministra Zdrowia Łukasza szumowskiego Przyszły Od posła rozenka i wicemarszałka Sejmu zgorzelskiego Nie nie nie przyszły co więcej Pan marszałek Zgorzelski jeszcze powtórzył swoje po prostu oszczercze wypowiedzi natomiast powiem tak No ja się spodziewałem że obaj panowie myślą że zasłonią się w tym przypadku immunitetem No to jest wiadomość W tym przypadku immunitet parlamentarny nie działa i odpowiedzialność za słowa odpowiedzialność za kłamstwa pod adresem pana ministra szumowskiego ale przede wszystkim i to jest coś czego my będziemy oczekiwali że panowie Zgorzelski Rozenek poniosą No i czego się domaga się przeprosin nie wiem jakieś pieniędzy na cele charytatywne chodzi o szczegóły to warto pamiętać że tutaj to jest pozew który nie będzie składany przez Ministerstwo tylko przez prawdopodobnie przesłanego pana ministra także oszcze nie będziemy w stanie powiedzieć wtedy kiedy on będzie złożony Natomiast ja myślę że po solidne 100 000 na organizację charytatywną najlepiej związane z ochroną zdrowia tak aby pan już zawsze dobrze się kojarzyło mówienie o ministerstwie zdrowia to jest racjonalne wyjście 100000 zł to jest racjonalne wyjście myślę że to jest tak myślę że to jest kwota która jest adekwatna myślę że to jest kwota która powinna zasilić budżety różnych organizacji które właśnie zajmują się ochroną zdrowia po 100 000 zł od pana zgorzelskiego i pana rozenka wydaje się że to jest kwota odpowiednia i mogłyby trafić na przykład Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy która za te pieniądze by kupiła sprzęt medyczny którego w polskich w nie ma Myślę że w Polsce będzie wskazany jako będzie organizacja czy to będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to czas pokaże