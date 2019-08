Łukasz Piebiak. Zagraniczne media o akcji hejtowania sędziów i dymisji wiceministra sprawiedliwości. "Powód do zmartwień"

Do europejskich stolic od dłuższego czasu docierają informacje o naciskach na sędziów, jakie stosują politycy - przypominają środowe nagłówki zagranicznych gazet. Duże europejskie dzienniki podają, że teraz "powodem do zaniepokojenia jest akcja atakowania sędziów w Internecie, którą miał kontrolować wiceszef resortu sprawiedliwości".

O polskim wymiarze sprawiedliwości pisze "Financial Times". Brytyjski dziennik określa ostatnie wydarzenia "zwrotem akcji w bitwie o sądy, która doprowadziła do starcia między Warszawą a Brukselą". Uzupełnia, że "reforma sądownictwa wprowadzona przez PiS to jeden z najbardziej dyskusyjnych aspektów czteroletnich rządów tej partii".