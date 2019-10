Łukasz Piebiak wraca. Były wiceminister sprawiedliwości był "sędzią we własnej sprawie"

Polska stanęła w Trybunale Sprawiedliwości UE po stronie frankowiczów. Istotny wpływ na stanowisko miał Łukasz Piebiak - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Pojawił się pewien problem - były wiceminister sprawiedliwości wcześniej sam pozwał bank. Za kredyt we frankach.

Według doniesień "DGP" Piebiak kilka miesięcy po słowach prezesa wystąpił na drogę sądową przeciwko Bankowi Millenium. To właśnie w tym banku, według oświadczenia majątkowego., były podsekretarz stanu w resorcie Zbigniewa Ziobry miał zaciągnięty kredyt we frankach. Z ostatniej deklaracji wynika, że Piebiakowi pozostało do spłaty blisko 130 tys. CHF.