Łukasz Mejza fałszował podpisy pod listami poparcia? Jest zawiadomienie do prokuratury

Przypomnijmy Polska Fair Play to efemeryczna polityczna inicjatywa liberalnego ekonomisty i prawnika Roberta Gwiazdowskiego. Jej start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku zakończył się spektakularną klęską (0,54 proc.). Mejza zaliczał się wówczas do czołowych działaczy tego ugrupowania.