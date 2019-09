Łukasz K. usłyszał zarzut. Miał zgwałcić 13-miesięczną dziewczynkę

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku postawiła Łukaszowi K. zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem na 13-miesięcznej dziewczynce. Dziecko jest córką jego sąsiadki, którym mężczyzna miał opiekować się razem z żoną.

Do tego makabrycznego zdarzenia doszło we wtorek w Szczecinku. Dziewczynka została przewieziona w ciężkim stanie do szpitala. Już wtedy mówiło się nieoficjalnie, że sprawcą był sąsiad matki dziewczynki.