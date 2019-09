Szczecinek: Gwałt na 13-miesięcznym dziecku. Jest w stanie ciężkim

Do makabrycznego zdarzenia doszło we wtorek w Szczecinku - podaje "Onet". trzynastomiesięczna dziewczynka została przewieziona w ciężkim stanie do szpitala. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania.

Dziewczynka przebywa obecnie w szczecińskim szpitalu (East News, Fot: Science Photo Library)

Prokuratura Rejonowa ze Szczecinka potwierdził dramatyczne doniesienia. Jak ustalił portal, gdy ledwo żywa dziewczynka trafiła do szpitala, niezwłocznie o tym fakcie powiadomiono policję. Na razie nie są znane okoliczności zdarzenia.

- Mogę potwierdzić jedynie, że prowadzimy takie postępowanie - powiedział w rozmowie z "Onetem" prokurator rejonowy Janusz Bugaj.

Początkowo trzynastomiesięczne dziecko zostało poddane pierwszej pomocy w szczecineckim szpitalu, jednak postanowiono o niezwłocznym transporcie do Szczecina. Według informacji Radia Eska, zgwałcona dziewczynka przeszła tam skomplikowaną operację.

Nieoficjalne doniesienia wskazują na zatrzymanie sprawcy. Ma nim być sąsiad matki dziewczynki, pod którego opieką w chwili zdarzenia przebywało dziecko.

