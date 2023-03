Luka w popularnym programie pocztowym. "Atak może zostać przeprowadzony zdalnie"

Przejęcie kontroli nad kontem użytkownika może się odbyć na dwa sposoby. Jeden to zdobycie hasła przez atak słownikowy, czyli taki, który wykorzystuje metodę prób i błędów w celu odkrycia danych logowania. Im krótsze hasło, tym łatwiejsze do złamania. Druga metoda pozwala na bezpośrednie użycie sesji użytkownika do zalogowania w innych usługach organizacji.