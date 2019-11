Łuk triumfalny na Wiśle. Znany architekt nie ma złudzeń

Tak wygląda wstępny projekt Łuku Triumfalnego z 2017 r Który miałby stanąć w Ja jestem zwolennikiem tego że Wybudować jak najszybciej łuk triumfalny Sam osobiście Wpłaciłem środki na fundację która zbiera Pieniądze na łuk triumfalny bo uważam że Łuk triumfalny Ku czci Bitwy Warszawskiej byłby czy byłby godnym upamiętnieniem Fundacja O której wspomina Już od kilku lat walczę o upamiętnienie bitwy w 1920 roku Zbiera pieniądze na wybudowanie Łuku Triumfalnego O jego wzniesienie zabiega między innymi syntetyzujące z Jan piec Satyryk od początku postulował żeby łuk wspinał Dwa Brzegi Wisły Najlepszy pomysł ale ten Tak Naprawienie nie za ciekawy Mało tego droga A w ogóle rzeka wysycha i to tak No nie wiem takie skojarzenia też bo teraz jest przecież ociepl Mieszkańcy Warszawy są w tej sprawie podzielę Normalnie podoba wygląda nowocześnie A to jakby ktoś stał na krzywych nogach mam mieszane uczucia ale to że trzeba to zrobić Przeczytaj formy Czy w innej formie To już nie ma większego znaczenia ale Są własnością odważna deklaracja premiera wywołała lawinę komentarzy Pomysłów takiej odsłonie krytykuje między innymi Archi Dr Czesław Bielecki Nie możemy za Tego Pomnik To tak Jest różnica A tym marmurowym To nie ma Po prostu Coś co stoi na WiFi Owszem Jeżeli byłoby coś To coś co SPA Zachodni wschodni brzeg Wisły Tak to wtedy można Że to jest coś w skali Tej bitwy i w skali tego wydarzenie w skali Jako przykład udanego projektu architekt prezentuje łuk triumfalny w Sandler W stanie Missouri określany jako pomnik zdobywców Dzikiego Zachodu @mięknie fakt że sam Było miejscem skąd nazwa Wyruszali pierwsi osadnicy Przyprawiają cię przez rzekę Missisipi Wisła jest rzeką bardzo Mając 500 m możemy sobie powiedzieć Jeżeli byłby te łuki Znad Missisipi Czy na placu Na Rozdrożu można postawić równej wielkości aby przedrzeźnia Płatki 1:00 która to Łukowa i znajduje Łazienka Trzeba mierzyć Siły na zamiary Ale Kierować się ze zdrowym rozsądkiem setna rocznica bitwy warszawskiej już w sierpniu czasu jest Ile warszawski Ratusz również z tej okazji planuję budowę Konkurs na projekt ma być ogłoszony w ciągu miesiąca Monument miałby stanąć na placu Na Rozdrożu No może tutaj to nie No gdzie tak przyjdzie Te pomniki to już nie Sens Bo właśnie tutaj na placu Na Rozdrożu Stoi już pomnik Dymowskiego czy Daszyńskiego wstawianie kolejnych pomników jak zauważa część polityk Mija się z celem Wolałbym żeby symbolem triumfu w Polsce 21 wieku był na przykład brak głodowych emery Dobrze opłacane Żłobki a nie kolejny pomnik który niczemu i nikomu nie służy Pomnik który wybuduje Wars Może kosztować nawet 3000000 zł Koszt Łuku Triumfalnego zaproponowanego przez towarzystwo patriotyczne nie jest znana Klaudiusz Mich Wirtualna Polska