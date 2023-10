Ludzkie szczątki w lesie. To może być poszukiwany Jaworek?

Odkrycia dokonali przypadkowi przechodnie, którzy wybrali się do lasu na spacer. Miejsce, w którym odnaleziono ludzkie szczątki znajduje się zaledwie 20 km od wsi Borowiec. A to właśnie tam doszło przed laty do potrójnego zabójstwa, po którym cały czas poszukiwany jest Jacek Jaworek. Do identyfikacji szczątków potrzebne będą specjalistyczne badania - zastrzega policja.