"Ludzkie kości" na Marsie. Naukowcy wyjaśniają, co to takiego

Na zdjęciach sprzed kilku lat, które wykonano na Marsie, widać coś, co przypomina "ludzkie kości". Tymczasem tak naprawdę z człowiekiem niewiele ma to wspólnego. Czym są "ludzkie kości", widoczne na zdjęciach Marsa?

"Ludzkie kości” na Marsie

Na jednym ze zdjęć Marsa, które pokazała NASA, niektórzy zauważyli "ludzkie kości”. Na wykonanym dzięki MastCam Curiosity Rover w 2014 roku zdjęciu widać coś, co może przypominać "ludzką kość”. Tymczasem to, co znaleziono na Marsie, nie ma nic wspólnego z kością człowieka, choć niektórzy twierdzą, że jest to kość udowa.

Mars. Czy to naprawdę "ludzkie kości"?

Odkryte na Marsie "ludzkie kości” to tylko skała.

Tymczasem zdjęcie wykonane w 2014 roku na Marsie, na którym widać "ludzkie kości”, doprowadziło do powstania wielu teorii. Niektórzy w ten właśnie sposób "udowadniali" istnienie życia na Marsie.

NASA jednak dawno temu zaprzeczyła, że to, co widać na zdjęciu, to na pewno nie jest "ludzka kość”. Jak przypomina „The Sun”, rzecznik NASA wyjaśnił już wcześniej, że to, co widać na zdjęciach Marsa, to skała, choć może wyglądać jak kość udowa. Kształt skały to natomiast wynik erozji.

Jak czytamy w "The Sun”, naukowcy wspominają, że gdyby życie na Marsie kiedykolwiek istniało, byłyby to raczej małe proste formy życia, drobnoustroje. Tlenu w atmosferze Marsa jest zbyt mało, by mogły tam żyć bardziej złożone organizmy. Pojawienie się "ludzkich kości” na Marsie nie jest zatem prawdopodobne.