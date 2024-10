"Ludzie odklejeni od rzeczywistości". Sienkiewicz uderza w krytyków Tuska

Były minister kultury wskazywał na słuszność zapowiedzi podjęcia działań przez premiera. - Jeśli mamy ludzi przylatujących do Białorusi samolotami z Dubaju, szkolonych przez Białorusinów i Rosjan, przerzucanych na polską granicę, to chyba to jest zagrożenie bezpieczeństwa, prawda? Znaczy co, musimy mieć dwa czołgi z Rosji w Białymstoku, żebyśmy powiedzieli: "ach, to jest ten moment, w którym możemy zawiesić (prawo do azylu - przyp.red.) ?" - dodał.