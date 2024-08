Ludzie nie słyszeli rozpaczy dziecka. Emilka zmarła z wyczerpania

Jak doszło do tego, że nikt nie zorientował się, że trzyletnia Emilka przebywała godzinami bez opieki? We wtorek odwiedziliśmy osiedle, na którym mieszkała młoda kobieta. To przeciętne blokowisko, można na nim spotkać i emerytów, i rodziny z małymi dziećmi. Robotnicy koszą trawę, na ławce siedzi ktoś z piwem, a na placu zabaw bawią się pilnowane przez babcie maluchy.