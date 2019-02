Ludowi Mudżahedini w Warszawie. Kim są protestujący Irańczycy

Kilkaset osób wzięło udział w Warszawie w marszu "irańskiej opozycji". Nie byli to zwykli przeciwnicy irańskiego reżimu, ale Ludowi Mudżahedini, grupa byłych sojuszników Saddama Husajna, do niedawna uznawana za organizację terrorystyczną.

Manifestacja była dziełem Narodowej Rady Oporu, organizacji powszechnie uznawanej za tożsamą z Ludowymi Mudżahedinami (OBL). To marginalna, lecz radykalna grupą irańskich opozycjonistów, przez wiele lat uznawaną za organizację terrorystyczną. Dziś OBL nie figuruje na unijnych i amerykańskich listach terrorystycznych, ale nadal budzi duże kontrowersje. To najbardziej skrajne skrzydło przeciwników reżimu w Teheranie, które nawet wśród irańskich opozycjonistów wewnątrz Iranu cieszy się złą sławą. Ma za to prężną i wpływową pozycję zagranicą.

Giuliani chce zmiany reżimu

Zmiana reżimu

Choć manifestacje grupy zwykle przyciągają znaczące tłumy, nie wszyscy tam obecni to Irańczycy. Ludowi Mudżahedini znani są ze zwożenia na manifestacje licealistów i młodzież z różnych krajów, głównie Europy Środkowej i Wschodniej. W 2008 roku opisywaliśmy, jak w wielkiej manifestacji grupy w Paryżu uczestniczyło 3,5 tysiąca polskich studentów. Nieświadomych uczniów skuszono perspektywą trzydniowej wycieczki do stolicy Francji za 20 złotych. Prawdopodobnie nie inaczej było też i tym razem. Jak donosił reporter TOK FM Thomas Orchowski, wśród demonstrujących byli m.in. licealiści ze Słowacji.

Krwawa historia mudżahedinów

Ale łatka terrorystów - zdjęta przez Unię Europejską w 2009 roku, a przez USA w 2012 - została nadana ruchowi nie bez przyczyny. Mudżahedini stanowili jedną z grup, które podczas rewolucji irańskiej w 1979 roku obaliły autorytarne rządy szacha Iranu Rezę Pahlawiego, jednak po przejęciu absolutnej kontroli nad państwem przez szyickiego kleryka ajatollaha Chomejniego, szybko znaleźli się w opozycji do nowych władz. Wówczas wyznawali ideologię łączącą szyicki islam z marksizmem. I w walce z nowym reżimem radykalne metody: zamachy bombowe i zabójstwa. Zaś podczas krwawej wojny iracko-irańskiej w latach 80. Mudżahedini sprzymierzyli się z Saddamem Husajnem. I przez długie lata to właśnie w Iraku znajdowali schronienie i bazę dla swoich operacji.

Do zmiany frontu doszło po amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku. Wkrótce po niej, antyzachodni dotąd ruch zaczął przedstawiać się jako prodemokratyczna i prozachodnia opozycja wobec reżimu w Teheranie. Z Iraku główne struktury przeniosły się do Francji. Mimo to, w zachodnich mediach ruch często uważany jest za kult. Kultem otaczani są wieloletni przywódcy OBL, Masud Radżawi i jego żona Mariam. Mariam do dziś pełni funkcję lidera, Masud zaginął krótko po amerykańskiej inwazji na Irak. Jego los jest nieznany.