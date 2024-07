Ludmyła Olanowśka: Wymienię medal na system Patriot dla Ukrainy

To ogromne obciążenie. Od kiedy Rosjanie znowu zaczęli ostrzeliwać infrastrukturę krytyczną w Ukrainie, ciągle są przerwy w dostawie energii, a więc brakuje nie tylko internetu, ale często nie działają nawet połączenia komórkowe. Kiedy jestem na zawodach albo zgrupowaniu, mogę i pół dnia dobijać się do syna. Logika podpowiada mi, że nie ma powodów, aby panikować. Ale na poziomie emocji to bardzo rozprasza.