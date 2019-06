Ludmiła Kozłowska wygrała z polskim rządem. Może swobodnie poruszać się po Europie

Dane Ludmiły Kozłowskiej, szefowej fundacji Otwarty Dialog, zostały wykreślone z systemu informacyjnego strefy Schengen. Polskie władze nie miały innego wyjścia po tym, jak Belgia przyznała kobiecie kartę pobytu.

Co to oznacza? Obywatelka Ukrainy, Ludmiła Kozłowska, może obecnie swobodnie podróżować po wszystkich państwach strefy Schengen - informuje wyborcza.pl.

Ukraińska prezes Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została wydalona z terytorium Unii Europejskiej 14 sierpnia 2018 roku. Wówczas uznano ją za osobę zagrażającą bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Kozłowska miała działać na szkodę państwa polskiego. Przewodnicząca Otwartego Dialogu twierdziła, że to "osobista zemsta szefa CBA Mariusza Kamińskiego" na jej mężu Bartoszu Kramku.

Nazwisko Kozłowskiej zostało wpisane przez szefa ABW do Systemu Informacyjnego Schengen i oznaczone najwyższym alertem. Oznaczało to, że działaczka uznana została za osobę stanowiącą zagrożenie i dostała zakaz wjazdu do większości krajów Unii Europejskiej.