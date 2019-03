Belgia ignoruje Polskę ws. Kozłowskiej. To nie pierwsza taka sprawa

Władze Belgii zignorowały polski zakaz wjazdu dla Ludmiły Kozłowskiej i wydały jej kartę pobytu. To cios w wiarygodność Polski. Ale nie jest to pierwszy raz, kiedy Belgia podejmuje kontrowersyjne decyzje w sprawach o zabarwieniu politycznym.

O otrzymanej decyzji, udzielającej szefowej Fundacji Otwarty Dialog poinformował w poniedziałek mąż Bartosz Kramek. Kozłowska otrzymała kartę pobytu uprawniającą ją do pozostania w kraju na pięć lat. Ruch władz belgijskich - która według przepisów pozwala jej na swobodny pobyt w całej strefie Schengen - stoi w sprzeczności z ubiegłoroczną decyzją Polski. MSZ wydał dla niej zakaz wjazdu do strefy, wpisując Ukrainkę do Systemu Informacji Schengen. Decyzję uzasadniano podejrzeniami ABW nt. niejasnego finansowania fundacji.