Ulice zamieniły się w rwące potoki. Przez Gorzów Wielkopolski przeszła nawałnica

W nocy z poniedziałku na wtorek nad Polską rozwinął się front burzowy. Do straży pożarnej co chwilę wpływały zgłoszenia o podtopionych piwnicach czy zawalonych drzewach. Do jednej z większych nawałnic doszło na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. W późnych godzinach wieczornych w mieście rozpętała się silna burza z ulewnym deszczem. Zaledwie po kilkunastu minutach wiele dróg znajdowało się już pod wodą, a miejscami poziom wody sięgał nawet kolan. Widać to również na nagraniach z miasta. Część samochodów utknęła w miejscu, podczas gdy główne ulice Gorzowa Wielkopolskiego zamieniły się w rwące potoki. W całym województwie lubuskim strażacy interweniowali czterdzieści dziewięć razy. We wtorek również mogą wystąpić burze w innych częściach kraju. Według IMGW najbardziej niebezpiecznych zjawisk pogodowych można spodziewać się w województwach podkarpackim, małopolskim czy lubelskim.