Potrącenie rowerzysty w Gubinie. Wszystko nagrały kamery

Chwila nieuwagi na drodze mogła doprowadzić do tragedii. Lubuska policja udostępniła nagranie z miejskiego monitoringu w Gubinie, gdzie doszło do groźnego zdarzenia. Widać na nim, że kierujący pojazdem osobowym nie zauważył jadącego z lewej strony rowerzysty, co skutkowało jego potrąceniem. Na szczęście kierowca jechał wolno, co sprawiło, że rowerzysta doznał tylko lekkich obrażeń. Samo zdarzenie wyglądało jednak groźnie. Poruszający się jednośladem przeleciał przez maskę i upadł z impetem na kostkę brukową. Policja ustaliła, że wina leży po stronie kierowcy auta, który nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. "Kierujący osobówką, jadąc ulicą Słowackiego w kierunku ulicy 3 Maja, na skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo poruszającego się rowerzysty, doprowadzając do zderzenia. Mężczyzna z obrażeniami został zabrany do szpitala w Krośnie Odrzańskim, gdzie po badaniach zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy" - napisała policja w oświadczeniu. Funkcjonariusze apelują, by szczególnie teraz uważać na drogach, ponieważ warunki do jazdy są coraz trudniejsze, przez co łatwiej o groźne sytuacje na drodze.