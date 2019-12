Lubuskie. Pijany kierowca busa chciał przekupić policjantów

Ukrainiec, który kierował busem pod wpływem alkoholu, trafił do aresztu. Mężczyzna chciał chciał wręczyć funkcjonariuszom łapówkę, a gdy ci się nie zgodzili, zaczął im grozić. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Policjanci z Międzyrzecza dostali zgłoszenie, że jeden z kierowców na trasie do Bukowca jedzie "wężykiem". Gdy namierzyli i zatrzymali pojazd, okazało się, że prowadzący go 41-letni Ukrainiec jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2,5 promila.

Gdy mężczyzna usłyszał, co go czeka, zaczął prosić policjantów, aby go puścili. Oferował im w zamian pieniądze. Namawiał ich, aby pojechali z nim do firmy pracodawcy, gdzie zostawiłby swój pojazd, a on poszedłby do domu po pieniądze.