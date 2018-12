Lubuskie: 23-letni mężczyzna chciał staranować radiowóz. Doszło do strzałów

23-letni mężczyzna próbował uciec policji podczas prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i bez uprawnień. Usiłował również zepchnąć radiowóz z drogi. W czasie pościgu padły dwa strzały.

"Kiedy goniący go policjanci chcieli go wyprzedzić, zaczął spychać ich radiowóz z drogi. Wówczas jeden z funkcjonariuszy oddał strzał ostrzegawczy. Kierowca peugeota nadal nie reagował. Dopiero strzał w kierunku opon zmusił go do zatrzymania się. Po chwili został obezwładniony. Okazało się, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie"- powiedział Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej w Świebodzinie.