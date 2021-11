Lubnauer: Wesprzemy rząd ws. obostrzeń, by przezwyciężyć lobby antyszczepionkowe

W związku z pogarszającą się sytuacja pandemiczną w kraju rząd rozważa wprowadzenie obostrzeń. Katarzyna Lubnauer (KO) zapowiedziała, że spotka się w tej sprawie z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Zaznaczyła, że Koalicja Obywatelska jest w stanie wesprzeć w Sejmie rząd w tej kwestii. - Jeżeli PiS ma silne lobby antyszczepionkowe w swoim klubie parlamentarnym, to możemy wesprzeć rząd swoimi głosami w sprawie wprowadzenia obostrzeń - zadeklarowała Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, w programie “Newsroom”. Stawia jednak jeden podstawowy warunek. - Oczekujemy konkretnego projektu restrykcji od rządu - mówiła i tłumaczyła - Oni mają w rękach wszystkie narzędzia i oni będą potem implementować przyjęte założenia. Posłanka zapowiedziała również kontrolę poselską w Ministerstwie Edukacji Narodowej. - Chcemy się dowiedzieć, jak MEN przygotował szkoły do kampanii szczepień dzieci od 5 do 11 roku życia - mówiła.