Lubnauer potwierdza: Adam Cyrański odszedł z Nowoczesnej

Szefowa Nowoczesnej potwierdziła dziś nieoficjalne informacje o odejściu posła Adama Cyrańskiego z Nowoczesnej. W środę nie wziął udziału w głosowaniu nad projektem liberalizującym przepisy aborcyjne.

Katarzyna Lubnauer w wywiadzie z Radiem ZET stwierdziła - Z posłem Cyrańskim, który odszedł, zupełnie nie zgadzaliśmy się w sprawie dostępu do broni; był to dość duży projekt, my zdecydowanie byliśmy przeciw i zagłosowaliśmy przeciw, wbrew niemu; on miał zupełnie inny pogląd - powiedziała.