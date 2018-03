Lubnauer poniesie karę? Pawłowicz przypomina, że słowa posłanki podlegają ustawie o IPN

Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie 1 marca. Jest też już pierwszy pozew. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz sugeruje, przeciwko komu powinien być następny.

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer udzieliła wywiadu izraelskiemu portalowi "The Times of Israel" . Oskarżyła w nim rząd Mateusza Morawieckiego o ochłodzenie stosunków polsko-izraelskich. Krystyna Pawłowicz nie przeszła obok tego obojętnie.

"Poseł Lubnauer przypominam, że jej wpisy na izraelskim portalu także podlegają już znowelizowanej ustawie o IPN. Co nienawiść do Polski robi z ludzi..." - napisała. Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o IPN wprowadza karę grzywny lub do trzech lat więzienia za sugerowanie polskiego udziału w masowej zagładzie Żydów. Ustawa umożliwi też wszczynanie postępowań karnych m.in. za negowanie zbrodni dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów.