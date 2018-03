Lubnauer apeluje na izraelskim portalu. "Przyjaciele Polski - nie opuszczajcie nas!"

W artykule dla "The Times of Israel" przewodnicząca Nowoczesnej oskarżyła o ochłodzenie stosunków polsko-izraelskich rząd Mateusza Morawieckiego. Podkreśliła również, że w Polsce wielu ludzi nie zgadza się z jego polityką.

Katarzyna Lubnauer napisała, że "narracja polityczna stała się w Polsce funkcją polityki". Szefowa Nowoczesnej za taki stan rzeczy obwinia PiS, który jej zdaniem, bezlitośnie niszczy owoce wysiłków całego pokolenia, by współistnieć z innymi narodami w oparciu o zasady otwartości, prawdy historycznej i współpracy politycznej".

Lubnauer podkreśliła jednak, że Polska nie ogranicza się do rządzącej nią większości parlamentarnej - to także wielu ludzi, którzy nie popierają polityki PiS. Posłanka Nowoczesnej zarzuciła prezydentowi Dudzie, że milczy w sprawie ustawy o IPN. W zaistniałej sytuacji Lubnauer poczuła się zobowiązana, by zabrać głos.