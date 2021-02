Lublin. Zaatakował matkę siekierą. Zapadł wyrok

W styczniu zeszłego roku Krzysztof W. trafił do szpitala. Mężczyzna dostał ataku epilepsji. Dzień później został wypisany i poprosił matkę, z którą mieszka, by po niego przyjechała.

Kobieta odmówiła, bo nie ma samochodu. Krzysztof W. wrócił do domu pieszo. Gdy wszedł, przyłożył kobiecie siekierę do szyi. Następnie uderzył ją obuchem w plecy. Potem zaatakował wujka, który chciał go uspokoić.