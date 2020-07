Lublin. Jeden urząd, dwóch dyrektorów. Jeden z PiS, drugi z PO

Według informacji na stronie internetowej Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie jest Zbigniew Ławniczak z Prawa i Sprawiedliwości . Obecnie przebywa na urlopie . Został powołany na to stanowisko przez marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, również z PIS, po wyborach samorządowych .

Ławniczak zastąpił na tym stanowisku Henrykę Strojnowską z Platformy Obywatelskie j, która w środę rano... pojawiła się w pracy na tym stanowisku. Dlaczego? Po swoim zwolnieniu poszła ona do sądu, argumentując, że zabraniają tego przepisy, gdyż jest w tzw. wieku chronionym. Sąd uznał, że ma rację i nakazał przywrócić ją na poprzednio sprawowane stanowisko. Na skutek tego wyroku, w miniony piątek identyczną uchwałę przyjął zarząd województwa lubelskiego.

Lublin. Kto jest dyrektorem ZNW?

Jak pisze w środę "Dziennik Wschodni" cała ta kuriozalna sytuacja miała swój ciąg dalszy. Niemal natychmiast po przybyciu Henryki Strojnowskiej do pracy, pojawili się tam urzędnicy marszałka, z dokumentem delegującym ją do pracy w filii urzędu w odległej o ponad 100 km Białej Podlaskiej. Okazało się jednak, że taki dokument jest niezgody z przepisami i ostatecznie do tego nie doszło.