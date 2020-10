Lubartów. Tragiczny wypadek. Nie żyje mężczyzna

Wypadek w miejscowości Wola Lisowska w powiecie lubartowskim miał miejsce ok. godz. 20 w piątek - podaje lublin112.pl. Pieszy próbował przejść przez jezdnię drogi krajowej nr 19.

Tragiczny początek weekendu na drogach

To nie był jedyny wypadek na polskich drogach w ostatnich godzinach. Na drodze wojewódzkiej we wsi Osiek w województwie kujawsko-pomorskim w zderzeniu czołowym dwóch aut zginęła kobieta. Jej dziecko przetransportowano do szpitala.